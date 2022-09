MotoGP | le pagelle piloti del Mondiale 2022

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 5 settembre 2022) Il Motoha ormai effettuato da tempo il giro di boa e la situazione in classifica appare già piuttosto chiara. A questo punto è possibile delineare le gerarchie e inquadrare iche si sono comportati meglio nell’arco della stagione, dando i voti ai migliori e ai peggiori. Sicuramente, tra i primi rientra il campione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dovizioso in Yamaha: a Valencia l’annuncio ufficiale Valentino Rossi Coronavirus: “24 giorni a casa da solo” Morto Fausto Gresini, ora è ufficiale Fabio Quartararo conquista la pole position inal Mugello Verstappen vince in Ungheria dalla decima posizione, disastro Ferrari Pogacar, dopo Soler, perde un altro compagno di squadra. Il Tour si complica per lo sloveno