MotoGP, Fabio Quartararo accerchiato dalle Ducati: moto super e tanti rivali per il francese (Di lunedì 5 settembre 2022) Mancano sei gare al termine del Mondiale 2022 di motoGP e la situazione, inaspettatamente, sembra essersi riaperta. Se si riavvolge il nastro e si pensa a quanto fosse accaduto dopo il GP di Germania e alla caduta di Francesco Bagnaia, il titolo mondiale pareva già vinto dal francese della Yamaha, Fabio Quartararo. Il transalpino, infatti, vantava 91 lunghezze di vantaggio nei confronti del piemontese della Ducati e la successione di zero di quest'ultimo rendeva molto complicato immaginarsi una rimonta. E invece le quattro vittorie consecutive di Pecco hanno portato il pilota italiano a 30 punti dal transalpino. Una situazione frutto di un Bagnaia perfetto, ma anche di una Rossa super performante con gli altri alfieri di Borgo Panigale. Ciò ha costretto ...

