MotoGP, Dorna firma intesa per un nuovo GP in Arabia Saudita (Di lunedì 5 settembre 2022) Dorna ha siglato un accordo con Saudi Arabia Motor Sports “volta a portare la classe regina delle corse di motociclismo nel regno”, come si legge in una nota diffusa dalla MotoGP. Il motomondiale potrebbe (a questo punto, dovrebbe) arricchirsi di un’ulteriore tappa in Arabia Saudita, anche se non è ancora stato indicato dove questa verrà ospitata e da quando. Ma nel comunicato si legge ancora che “l’aggiunta dell’Arabia Saudita al calendario della MotoGP su base annuale vedrà la disciplina prendere ancora maggiore slancio in Medio Oriente, con il Qatar che attualmente ospita l’unico evento nella regione”, e che la costruzione del tracciato rispetterà le norme di FIM (motociclismo) e FIA (automobilismo). SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022)ha siglato un accordo con SaudiMotor Sports “volta a portare la classe regina delle corse di motociclismo nel regno”, come si legge in una nota diffusa dalla. Il motomondiale potrebbe (a questo punto, dovrebbe) arricchirsi di un’ulteriore tappa in, anche se non è ancora stato indicato dove questa verrà ospitata e da quando. Ma nel comunicato si legge ancora che “l’aggiunta dell’al calendario dellasu base annuale vedrà la disciplina prendere ancora maggiore slancio in Medio Oriente, con il Qatar che attualmente ospita l’unico evento nella regione”, e che la costruzione del tracciato rispetterà le norme di FIM (motociclismo) e FIA (automobilismo). SportFace.

sportface2016 : #MotoGP, #Dorna firma intesa per un nuovo Gran Premio in #ArabiaSaudita - gponedotcom : Carmelo Ezpeleta ha posto il sigillo di Dorna su una lettera di intenti che porterà il paddock a sbarcare presto in… - Canta237 : Facciamo il riassunto delle puntate precedenti: - Venerdì Dorna presenta i risultati del survey e le aree do voglio… - FormulaPassion : #MotoGP | La Dorna ha confermato la firma di un memorandum d'intesa per portare le due ruote nel Regno arabo, così… - th3digitaldoc : RT @MugelloCircuit: ????Il Mugello che si piazza al 1° posto per i fans della MotoGp. La ricerca è stata commissionata da Dorna ed effettuata… -

Un memorandum per portare la MotoGP™ in Arabia Saudita La partnership tra SMC e Dorna vedrà anche la creazione di un nuovo programma di sviluppo per i giovani piloti sauditi, per aumentare la consapevolezza e ... La MotoGP apre le porte all'Arabia Saudita: c'è una lettera d'intenti Per il momento c'è solo l'intenzione di portare la serie in Arabia Saudita, ma il fatto che sia stato firmato questo pre-accordo è un segnale importante in vista di una seconda gara in Medio Oriente. La partnership tra SMC e Dorna vedrà anche la creazione di un nuovo programma di sviluppo per i giovani piloti sauditi, per aumentare la consapevolezza e ...Per il momento c'è solo l'intenzione di portare la serie in Arabia Saudita, ma il fatto che sia stato firmato questo pre-accordo è un segnale importante in vista di una seconda gara in Medio Oriente.