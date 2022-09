**Mostra Venezia: Michele Bravi, 'festival attento a diritti civili ma c'è ancora tanto da fare'** (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Questa Mostra oggi evidenzia una sensibilità molto più attenta rispetto al concetto dell'identità e dei diritti civili. C'è ancora tanto da fare, ma è importante che si stia aprendo un dibattito". A dirlo, in un'intervista con l'Adnkronos, è Michele Bravi, ospite alla 79ma Mostra del Cinema di Venezia in veste di attore tra i protagonisti di 'Amanda', opera prima di Carolina Cavalli presentato a Venezia nella sezione Orizzonti Extra. "La cosa che mi spaventa di più quando si parla di identità - spiega l'artista - è l'assenza di ascolto. Ecco, ora ci si sta ascoltando di più. Poi non ti dico che si sta capendo, però c'è l'ascolto, è un passo enorme, è l'inizio di questa lezione che spero si concluda con una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Questa Mostra oggi evidenzia una sensibilità molto più attenta rispetto al concetto dell'identità e dei. C'èda, ma è importante che si stia aprendo un dibattito". A dirlo, in un'intervista con l'Adnkronos, è, ospite alla 79ma Mostra del Cinema diin veste di attore tra i protagonisti di 'Amanda', opera prima di Carolina Cavalli presentato anella sezione Orizzonti Extra. "La cosa che mi spaventa di più quando si parla di identità - spiega l'artista - è l'assenza di ascolto. Ecco, ora ci si sta ascoltando di più. Poi non ti dico che si sta capendo, però c'è l'ascolto, è un passo enorme, è l'inizio di questa lezione che spero si concluda con una ...

