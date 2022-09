Mostra Venezia, Drusilla Foer: ‘L’eleganza è naturalezza, la non eleganza è l’ignoranza’ (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’eleganza è naturalezza, è la consapevolezza, è tutto ciò che esprime un’apertura a sé stessi e agli altri. La non eleganza è l’ignoranza”. Così Drusilla Foer, intervistata dal quotidiano ‘La Ragione – LeAli della libertà’ sul red carpet di ‘The Whale’ alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia, commenta eleganza e stravaganza della rassegna. “L’eleganza e la non eleganza non albergano in ciò che si indossa e o cosa si rappresenta di sé. A volte rappresentiamo una proiezione di noi stessi. Trovare qualcosa di naturale è una cosa che trovo molto elegante. L’arroganza, al contrario, la trovo molto volgare”, aggiunge l’attrice. E in merito alla polemica di queste ore scoppiata sui social sulla ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’, è la consapevolezza, è tutto ciò che esprime un’apertura a sé stessi e agli altri. La nonè l’ignoranza”. Così, intervistata dal quotidiano ‘La Ragione – LeAli della libertà’ sul red carpet di ‘The Whale’ alla 79esimadel Cinema di, commentae stravaganza della rassegna. “L’e la nonnon albergano in ciò che si indossa e o cosa si rappresenta di sé. A volte rappresentiamo una proiezione di noi stessi. Trovare qualcosa di naturale è una cosa che trovo molto elegante. L’arroganza, al contrario, la trovo molto volgare”, aggiunge l’attrice. E in merito alla polemica di queste ore scoppiata sui social sulla ...

StefanoGuerrera : il problema di Venezia non è chi ci va ma i brand che invitano senza criterio. Vai a fare il red carpet? TI GUARDI… - SkyTG24 : Can Yaman e Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO - team_world : Harry è arrivato a Venezia????: domani alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica verrà presentato il film… - YseFrancy : RT @tendenzetv: #prelemi: perché #giuliasalemi è arrivata a Venezia per prendere parte alla Mostra Internazionale del Cinema ?? #BiennaleCin… - paobauletto : il giornalista sul red carpet della mostra del cinema di venezia -