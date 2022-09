Mostra del cinema di Venezia | le scarpe rosse per dire no alla violenza sulle donne

(Di lunedì 5 settembre 2022) “Red Shoes” sul red carpet. Dopo il messaggio forte e chiaro di Francesca Vecchioni – la scritta “My body, my rules” sulla coscia destra – arriva un altro messaggio sociale.79esimadeldi, in occasione della proiezione del film drammatico “Red Shoes”tto da Carlos Eichelmann Kaiser – in concorso nella sezione “Orizzonti Extra” – sono arrivate le, simbolo della Giornata contro la(25 novembre). Al Lido, infatti, è sbarcata l’artista messicana Elina Chauvet che per prima, il 22 agosto 2009, realizzò un’instzione artistica diesposta nelle strade, nelle piazze, nelle scuole e nei palazzi ...

Al Lido ieri è stato il giorno di L'immesità di Emanuele Crialese e di The Whale di Darren Aronosfky , film selezionati per il concorso della 79ª edizione dellaCinema di Venezia . Hanno sfilato sul red carpet due dive di diverse generazioni, entrambe capaci di catalizzare l'attenzione della folla ammassata di fronte al PalazzoCinema. Harry Styles si è dimostrato molto divertente e simpatico durante la conferenza stampa del suo film a Venezia 79.