Mosca risponde a Washington e sanziona 25 americani: tra loro anche gli attori Sean Penn e Ben Stiller (Di lunedì 5 settembre 2022) La Russia sanziona 25 americani: tra loro anche Sean Penn e Ben Stiller Gli attori di Hollywood Sean Penn e Ben Stiller non potranno più andare in Russia: è quanto deciso dal ministro degli Esteri russo, che ha stilato una “blacklist” di 25 cittadini americani, tra cui per l’appunto figurano anche i due interpreti, i quali sono stati sanzionati per essersi recati in Ucraina e aver incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Quella di Mosca, come precisa lo stesso ministro, è una contromisura riferita alle sanzioni intraprese da Washington nei confronti di personalità russe. “In risposta alle sanzioni personali in ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 settembre 2022) La Russia25: trae BenGlidi Hollywoode Bennon potranno più andare in Russia: è quanto deciso dal ministro degli Esteri russo, che ha stilato una “blacklist” di 25 cittadini, tra cui per l’appunto figuranoi due interpreti, i quali sono statiti per essersi recati in Ucraina e aver incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Quella di, come precisa lo stesso ministro, è una contromisura riferita alle sanzioni intraprese danei confronti di personalità russe. “In risposta alle sanzioni personali in ...

petergomezblog : Zaporizhzhia, Kiev: “Razzi russi sulla centrale. Minacciano i tecnici per farli tacere”. Mosca: “Sono gli ucraini c… - fisco24_info : Gas, Scholz: 'Russia inaffidabile'. Mosca: 'Dovete riparare Nord Stream': (Adnkronos) - Il cancelliere tedesco: 'La… - maola_varalli : RT @emmevilla: Tetto al prezzo del gas russo. L'UE dice a Mosca, compriamo gas non oltre questo prezzo. Mosca risponde, allora noi tagliam… - apavo75 : RT @ConteZero76: Meloni risponde a Salvini: 'non saremo l'anello debole su Mosca'. Lasciando perdere le ovvie meccaniche elettorali viene… - carlo_masera : RT @ConteZero76: Meloni risponde a Salvini: 'non saremo l'anello debole su Mosca'. Lasciando perdere le ovvie meccaniche elettorali viene… -