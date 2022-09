Morto Frank Drake | lo scienziato che cercava gli Ufo | cosa ha scoperto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 settembre 2022) N= R* x fp x ne x fl x fi x fc x L. Sembra roba astrusa, questa "Equazione di": dal nome diDonald, professore emerito di astronomia e astrofisica ed ex preside di scienze naturali all'Università della California di Santa Cruz, nato a Chicago il 28 maggio 1930, scomparso per cause naturali venerdì all'età di 92 anni nella sua villa di Aptos in California. Ma è invece talmente pop che ha ispirato film di successo. Da "Independence Day" a "Contact", peraltro tratto da un libro scritto da quel Carl Sagan (1934-1996) che oltre a essere suo collega è stato l'altro grande creatore del SETI: Search for Extra-Terrestrial Intelligence. CIVILTÀ INTELLIGENTE Cercando di essere il più semplice possibili: R* è il numero medio di nuove stelle che si formano ogni anno nella nostra galassia; fp la frazione di stelle R* che ...