Monza, Rovella: «Qui c'è aria di casa. Quando chiamano Berlusconi e Galliani…»

Nicolò Rovella, centrocampista del Monza, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro l'Atalanta: le sue dichiarazioni

Nicolò Rovella ha parlato a Dazn prima di Monza-Atalanta.

LE PAROLE – «E' un po' aria di casa per me questa. Quando vieni chiamato da due come Berlusconi e Galliani non puoi dire di no».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

