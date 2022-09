Monza-Atalanta, Serie A: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di lunedì 5 settembre 2022) Monza-Atalanta in campo oggi alle ore ore 18.30 allo stadio U-Power Stadium di Monza, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Netto divario tra le due compagini: i brianzoli, attualmente ultimi in classifica a quota zero punti, sono chiamati ad invertire la rotta proprio per acquisire i primi punti stagionali; situazione ben diversa invece per i nerazzurri che hanno messo a referto tre vittorie ed un pareggio guadagnato contro il Milan. Ecco come arrivano le due squadre alla partite e le probabili formazioni e la diretta tv. Il momento del Monza Monza (Photo credits: AC Monza).Stroppa, quasi sicuramente, riconfermerà la stessa formazione schierata in campo contro la Roma, unica eccezione Colpani, Di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 settembre 2022)in campo oggi alle ore ore 18.30 allo stadio U-Power Stadium di, match valido per la quinta giornata del campionato diA. Netto divario tra le due compagini: i brianzoli, attualmente ultimi in classifica a quota zero punti, sono chiamati ad invertire la rotta proprio per acquisire i primi punti stagionali; situazione ben diversa invece per i nerazzurri che hanno messo a referto tre vittorie ed un pareggio guadagnato contro il Milan. Ecco come arrivano le due squadre alla partite e lee la diretta tv. Il momento del(Photo credits: AC).Stroppa, quasi sicuramente, riconfermerà la stessa formazione schierata in campo contro la Roma, unica eccezione Colpani, Di ...

Atalanta_BC : ?? I nostri convocati per la trasferta di Monza! ?? Our travelling squad for #MonzaAtalanta! Presented by… - Atalanta_BC : A caccia dei 3 punti nel secondo derby lombardo! ?? Hunting for 3 points in Monza! ?? #MonzaAtalanta #SerieA… - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Monza-Atalanta, 5ª giornata Serie A: segui la diretta del match - Mediagol : LIVE Monza-Atalanta, 5ª giornata Serie A: segui la diretta del match - Adlinismo_ : D'innanzi ad un'Atalanta potenzialmente prima in classifica stasera si tifa Monza. Zero gioie per una tifoseria di muratori -