Monza - Atalanta | le pagelle | Lookman e Musso decisivi | 7 Caprari delude | 5

Atalanta_BC : E ci prendiamo 3 punti anche a Monza!!! ?? We wiiiin in Monza!!! ?? @Plus500 #MonzaAtalanta #SerieA #GoAtalantaGo… - Atalanta_BC : A caccia dei 3 punti nel secondo derby lombardo! ?? Hunting for 3 points in Monza! ?? #MonzaAtalanta #SerieA… - Eurosport_IT : L'ATALANTA È PRIMA IN CLASSIFICA! ??? La Dea batte il Monza al Brianteo e conquista i tre punti che valgono il prim… - rtl1025 : ? #SerieA, #MonzaAtalanta 0-2, #SalernitanaEmpoli 2-2, #TorinoLecce 1-0 ?? di Andrea Salvati - TNC_Football : #SerieA FT: Monza 0-2 Atalanta Salernitana 2-2 Empoli Torino 1-0 Lecce -

I gol subiti non sporcano quanto di buono fatto su Hojlund e Koopmeiners. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...Ilnon c'è più, l'prende campo e trova anche il raddoppio. Ederson mette in mezzo un tiro - cross che attraversa l'area e trova Lookman, bravo a scivolare e sfruttare una carambola su ...MONZA-ATALANTA 0-2 Quinta partita in Serie A e quinta sconfitta per il Monza, che non sembra davvero essere in grado di competere nella categoria, sia per i continui svarioni difensivi che per l’ari ...I nerazzurri battono i brianzoli e volano. Pareggio tra Salernitana ed Empoli, il Torino vince di misura Si chiude con l’Atalanta prima in classifica e il Monza sempre ultimo a zero punti questa quint ...