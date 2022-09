Monza-Atalanta | le formazioni ufficiali | torna Mari | Rovella dal 1' Caprari con Mota | Lookman-Ederson con Hojlund

Atalanta_BC : A caccia dei 3 punti nel secondo derby lombardo! ?? Hunting for 3 points in Monza! ?? #MonzaAtalanta #SerieA… - DiMarzio : .@ACMonza: le ultime di formazione per #Stroppa, verso il match contro l'@Atalanta_BC #SerieA - DiMarzio : .@Atalanta_BC: gli ultimi aggiornamenti sulle scelte di #Gasperini per la sfida contro il @ACMonza #SerieA - loriwastaken : Monza 2 - 2 Atalanta Caprari Pessina Lookman Malinovsky Buona serata buona giornata blablabla - sporx : ??Italya Serie A ?19.30 Monza XI: Gregorio, Marlon, Caldirola, Mari, Birindelli, Pessina, Rovella, Augusto, Sensi,… -

Commenta per primo Non solo, alle 18.30 si affrontano per la 5ª giornata di Serie A anche Salernitana ed Empoli , in uno scontro importante per la lotta salvezza. La squadra di Nicola arriva dal pareggio di ...Commenta per primo L'per il primato, ilper lasciare l'ultimo posto a quota 0 e realizzare il primo punto della propria storia in Serie A. Alle 18.30 all'U - Power Stadium della città brianzola va in scena ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Ultime tre partite della quinta giornata. La squadra di Gasperini con una vittoria salirebbe al primo posto solitario in classifica. Alle 20.45 c'è Torino-Lecce ...