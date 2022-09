Monza-Atalanta, le formazioni ufficiali: subito Rovella! (Di lunedì 5 settembre 2022) Una delle ultime partite della quinta giornata di campionato è quella tra Monza ed Atalanta: dopo una breve analisi sulla situazione delle due squadre scopriremo insieme le formazioni ufficiali che scenderanno in campo alle 18:30. I padroni di casa dopo 4 partite sono ancora a quota zero punti ed occupano l’ultimo posto in classifica. L’obiettivo dichiarato da Adriano Galliani ad inizio stagione era il decimo posto ma l’avvio a rilento, nonostante il mercato, ha complicato i piani della società. Sarà necessario iniziare a fare punti e Giovanni Stroppa ci proverà schierando in campo i suoi con il 3-5-2. Tra i pali confermato Di Gregorio a scapito di Cragno. In difesa esordirà con la maglia dei brianzoli Pablo Marì: l’ex Arsenal ed Udinese completerà il reparto con Marlon e Caldirola. A centrocampo troverà spazio ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 5 settembre 2022) Una delle ultime partite della quinta giornata di campionato è quella traed: dopo una breve analisi sulla situazione delle due squadre scopriremo insieme leche scenderanno in campo alle 18:30. I padroni di casa dopo 4 partite sono ancora a quota zero punti ed occupano l’ultimo posto in classifica. L’obiettivo dichiarato da Adriano Galliani ad inizio stagione era il decimo posto ma l’avvio a rilento, nonostante il mercato, ha complicato i piani della società. Sarà necessario iniziare a fare punti e Giovanni Stroppa ci proverà schierando in campo i suoi con il 3-5-2. Tra i pali confermato Di Gregorio a scapito di Cragno. In difesa esordirà con la maglia dei brianzoli Pablo Marì: l’ex Arsenal ed Udinese completerà il reparto con Marlon e Caldirola. A centrocampo troverà spazio ...

