Montalto | aumentate le ore di assistenza educativa culturale

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 5 settembre 2022)– L’amministrazione comunale didi Castro, raccogliendo le richieste della dirigente De Carli, ha aumentato le ore di Aec, ossia della, passando dalle 3660 ore dello scorso anno a 4000 ore. Inoltre il Comune ha permesso di ripristinare il rientro pomeridiano alla primaria con il servizio mensa per andare incontro alle esigenze dei genitori e, naturalmente, ristabilito il trasporto scolastico, al fine di ripristinare l’orario pre-covid. E’ stato altresì convenzionato l’asilo nido in base alla Legge Regionale n.7 del 05 agosto 2020, che prevede il pagamento in base all’ISEE, incrementando il contributo comunale che è passato dai 53mila euro dello scorso anno a 142mila euro per l’anno scolastico 2022/2023. “Siamo soddisfatti del risultato raggiunto – ...