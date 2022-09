Mondiali volley 2022: la Francia soffre ma batte il Giappone, ora quarti di finale contro l’Italia (Di lunedì 5 settembre 2022) Termina 0-0 (25-17, 21-26-24, 22-25, 18-16) il match tra Francia e Giappone, incontro valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali maschili di volley 2022. Una vittoria sofferta per la Francia quella ottenuta a Ljubljana, che permette ai transalpini di qualificarsi ai quarti di finale della rassegna iridata contro l’Italia. TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE Nel primo set la Francia parte decisa in attacco, giocando con grande intensità. Subito in avvio infatti i transalpini riescono a staccare di quattro punti i Giapponesi, che tuttavia provano a rimanere attaccati al match con la loro grande difesa e un ottimo Nishida ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Termina 0-0 (25-17, 21-26-24, 22-25, 18-16) il match tra, invalevole per gli ottavi dideimaschili di. Una vittoria sofferta per laquella ottenuta a Ljubljana, che permette ai transalpini di qualificarsi aididella rassegna iridata. TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE Nel primo set laparte decisa in attacco, giocando con grande intensità. Subito in avvio infatti i transalpini riescono a staccare di quattro punti isi, che tuttavia provano a rimanere attaccati al match con la loro grande difesa e un ottimo Nishida ...

