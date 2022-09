Mondiali ciclismo 2022, Tom Pidcock rinuncia e ridimensiona il suo calendario di ciclocross (Di lunedì 5 settembre 2022) L’appuntamento di Wollongong si avvicina e cresce la lista dei corridori che non parteciperà a questa edizione dei Mondiali di ciclismo, per un motivo o per l’altro. L’ultimo di questi è il campione olimpico in carica della mountain bike Tom Pidcock, il quale non sarà dunque protagonista nella manifestazione australiana nella quale era uno degli uomini più attesi e candidato al successo finale. L’asso inglese, impegnato in questi giorni sulle strade di casa sulle quali si sta correndo il Tour of Britain, ha deciso di non partecipare per via dei troppi impegni di questa stagione. Non solo: nonostante sia campione del mondo in carica, il corridore della Ineos Grenadiers ha già annunciato inoltre il suo forfait anche ai Mondiali di ciclocross del prossimo febbraio, facendo sapere inoltre che ... Leggi su blogciclismo (Di lunedì 5 settembre 2022) L’appuntamento di Wollongong si avvicina e cresce la lista dei corridori che non parteciperà a questa edizione deidi, per un motivo o per l’altro. L’ultimo di questi è il campione olimpico in carica della mountain bike Tom, il quale non sarà dunque protagonista nella manifestazione australiana nella quale era uno degli uomini più attesi e candidato al successo finale. L’asso inglese, impegnato in questi giorni sulle strade di casa sulle quali si sta correndo il Tour of Britain, ha deciso di non partecipare per via dei troppi impegni di questa stagione. Non solo: nonostante sia campione del mondo in carica, il corridore della Ineos Grenadiers ha già annunciato inoltre il suo forfait anche aididel prossimo febbraio, facendo sapere inoltre che ...

