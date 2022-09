Miracolo a Napoli, Martina guarita da grave malattia al fegato: “La Madonna ha sciolto un nodo” (Di lunedì 5 settembre 2022) Napoli. “Un nodo che si scioglie”: definiscono così i fedeli della chiesa Incoronatella Pietà dei Turchini quanto accaduto alla piccola Martina, una bimba napoletana di 5 anni che ha risolto un grave problema di salute. I familiari, dopo tante sofferenze, hanno offerto alla Madonna un dono in segno di ringraziamento. Miracolo a Napoli “Martina nasce L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 5 settembre 2022). “Unche si scioglie”: definiscono così i fedeli della chiesa Incoronatella Pietà dei Turchini quanto accaduto alla piccola, una bimba napoletana di 5 anni che ha risolto unproblema di salute. I familiari, dopo tante sofferenze, hanno offerto allaun dono in segno di ringraziamento.nasce L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

