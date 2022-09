Milly Carlucci, la conduttrice perde i pezzi: l’addio annunciato sui social (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo gli addii di Simone Di Pasquale e di Vito Coppola, Milly Carlucci dovrà sopperire ad un’ulteriore partenza comunicata sui social network in questi giorni. Ecco chi è stato a salutare in via definitiva “Ballando con le stelle” Anche nella scorsa stagione televisiva la nota presentatrice di Sulmona ha riscosso un immenso seguito in termini di share. Le sue trasmissioni infatti, ovvero “Ballando con le stelle” e “Il cantante mascherato”, sono state seguite con grande pathos e trasporto da parte dei telespettatori, con un dato medio degli ascolti che ha superato addirittura la straordinaria soglia del 22 per cento. Milly Carlucci (Websource)Quest’anno come non mai ci sarà una sorta di rivoluzione per quel che riguarda il primo show della Carlucci. L’inizio ... Leggi su kronic (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo gli addii di Simone Di Pasquale e di Vito Coppola,dovrà sopperire ad un’ulteriore partenza comunicata suinetwork in questi giorni. Ecco chi è stato a salutare in via definitiva “Ballando con le stelle” Anche nella scorsa stagione televisiva la nota presentatrice di Sulmona ha riscosso un immenso seguito in termini di share. Le sue trasmissioni infatti, ovvero “Ballando con le stelle” e “Il cantante mascherato”, sono state seguite con grande pathos e trasporto da parte dei telespettatori, con un dato medio degli ascolti che ha superato addirittura la straordinaria soglia del 22 per cento.(Websource)Quest’anno come non mai ci sarà una sorta di rivoluzione per quel che riguarda il primo show della. L’inizio ...

