“Mille cinema in Italia a rischio, film sulle piattaforme prima dei tempi stabiliti”: l’allarme della sala più antica del Paese – Video (Di lunedì 5 settembre 2022) l’allarme parte dalla sala cinematografica più antica d’Italia, il cinema Sivori di Genova, ma riguarda la sostenibilità economica nel breve termine di altre Mille sale in tutto il Paese: “Con il lungo periodo di chiusure dovute alle restrizioni per la pandemia – spiega il presidente di Circuito cinema Alessandro Giacobbe – si è ridotta la finestra di tempo che intercorre tra la messa in sala dei film e la disponibilità su tutte le piattaforme di streaming, arrivando in alcuni casi a meno di due mesi quando gli accordi prevedevano un periodo di esclusiva di 105 giorni. Oggi questa tempistica non viene più rispettata e per questo a giugno abbiamo scritto al ministero, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022)parte dallatografica piùd’, ilSivori di Genova, ma riguarda la sostenibilità economica nel breve termine di altresale in tutto il: “Con il lungo periodo di chiusure dovute alle restrizioni per la pandemia – spiega il presidente di CircuitoAlessandro Giacobbe – si è ridotta la finestra di tempo che intercorre tra la messa indeie la disponibilità su tutte ledi streaming, arrivando in alcuni casi a meno di due mesi quando gli accordi prevedevano un periodo di esclusiva di 105 giorni. Oggi questastica non viene più rispettata e per questo a giugno abbiamo scritto al ministero, ...

