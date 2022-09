Milano, l’azione di Greenpeace all’incontro mondiale delle aziende del gas: “Sotto il greenwashing c’è l’inferno climatico” (Di lunedì 5 settembre 2022) Questa mattina oltre 50 attivisti e attiviste di Greenpeace provenienti da diversi Paesi europei hanno interrotto l’inaugurazione di Gastech, il più importante incontro mondiale delle aziende del gas, del GNL e dell’idrogeno, che quest’anno si svolge alla Fiera di Milano. Davanti all’ingresso dell’evento, l’associazione ambientalista ha creato con fumi e suoni di sirene un’atmosfera da “inferno climatico”, che secondo gli scienziati è il destino a cui andremo incontro se continueremo a bruciare fonti fossili. Fuori e dentro i padiglioni della fiera, gli attivisti hanno quindi diffuso un messaggio di allarme per le sorti del pianeta: “Attenzione! Questa non è un’esercitazione. È in corso un’emergenza climatica. Si prega di non credere alle pubblicità ingannevoli delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Questa mattina oltre 50 attivisti e attiviste diprovenienti da diversi Paesi europei hanno interrotto l’inaugurazione di Gastech, il più importante incontrodel gas, del GNL e dell’idrogeno, che quest’anno si svolge alla Fiera di. Davanti all’ingresso dell’evento, l’associazione ambientalista ha creato con fumi e suoni di sirene un’atmosfera da “inferno”, che secondo gli scienziati è il destino a cui andremo incontro se continueremo a bruciare fonti fossili. Fuori e dentro i padiglioni della fiera, gli attivisti hanno quindi diffuso un messaggio di allarme per le sorti del pianeta: “Attenzione! Questa non è un’esercitazione. È in corso un’emergenza climatica. Si prega di non credere alle pubblicità ingannevoli...

