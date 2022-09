Milano, coro antisemita dei tifosi nerazzurri durante il derby. Il Milan commenta sul canale ufficiale: “Che tristezza” (Di lunedì 5 settembre 2022) “I campioni dell’Italia sono ebrei”, questo il testo del coro intonato dai tifosi dell’Inter al momento dell’ingresso in campo delle squadre impegnate nel derby, disputato sabato pomeriggio allo stadio San Siro. Un coro indirizzato agli avversari rossoneri, inteso come un insulto. Il video della performance canora è stato ripostato dal canale ufficiale del Milan con un commento: “Che tristezza, such a shame” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) “I campioni dell’Italia sono ebrei”, questo il testo delintonato daidell’Inter al momento dell’ingresso in campo delle squadre impegnate nel, disputato sabato pomeriggio allo stadio San Siro. Unindirizzato agli avversari rossoneri, inteso come un insulto. Il video della performance canora è stato ripostato daldelcon un commento: “Che, such a shame” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

