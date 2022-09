Milan, pronto un rilancio per il rinnovo di Leao: distanza di 2 milioni (Di lunedì 5 settembre 2022) Fresco di doppietta al derby nel giorno delle sue 100 presenze in Serie A, Rafa Leao è pronto ad ascoltare l’offerta di rinnovo del Milan. La società rossonera è al lavoro per blindare il fuoriclasse portoghese, legato da un contratto fino al 30 giugno 2024. L’attaccante, secondo il Corriere dello Sport, vorrebbe circa 7 milioni di euro per prolungare, mentre i rossoneri sono arrivati a 4,5 più bonus. La distanza non manca, ma è pronto un rilancio per tentare di arrivare ad un accordo. La speranza del Milan è di raggiungere l’intesa prima del Mondiale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Fresco di doppietta al derby nel giorno delle sue 100 presenze in Serie A, Rafaad ascoltare l’offerta didel. La società rossonera è al lavoro per blindare il fuoriclasse portoghese, legato da un contratto fino al 30 giugno 2024. L’attaccante, secondo il Corriere dello Sport, vorrebbe circa 7di euro per prolungare, mentre i rossoneri sono arrivati a 4,5 più bonus. Lanon manca, ma èunper tentare di arrivare ad un accordo. La speranza delè di raggiungere l’intesa prima del Mondiale. SportFace.

