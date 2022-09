Milan - Inter, la furbata di Tonali: lancia in campo un altro pallone per fermare l'azione nerazzurra (Di lunedì 5 settembre 2022) Le immagini di Dazn mostrano un episodio del derby di Milano a molti sfuggito. Al 31' del secondo tempo, col Milan in vantaggio 3 - 2, il regista dei campioni d'Italia, Sandro Tonali, si trascina il ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Le immagini di Dazn mostrano un episodio del derby dio a molti sfuggito. Al 31' del secondo tempo, colin vantaggio 3 - 2, il regista dei campioni d'Italia, Sandro, si trascina il ...

FBiasin : Ad oggi la differenza più importante tra #Milan e #Inter è nella “personalità”: il #Milan va sotto e si carica, l’… - gippu1 : Prima di @RafaeLeao7, l'ultimo giocatore della storia del #derby di Milano a centrare il 2+1 (almeno due gol, almen… - federicocasotti : Basterebbe negare l’ingresso a chi indossa una maglia diversa da quella delle due squadre in campo. (E no, non si… - SC_K22 : RT @StorieSilenti: Ennesimo episodio di razzismo in #SerieA. Nel riscaldamento pre partita tra @acmilan e @Inter, si è chiaramente udito un… - Anto__rus : RT @LaStampa: Milan-Inter, la furbata di Tonali: lancia in campo un altro pallone per fermare l'azione nerazzurra -