Milan, Gazzetta: "Visita del patron con tanto di complimenti per tutti" (Di lunedì 5 settembre 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta il Milan è stato omaggiato della Visita del patron a Milanello dopo la grande vittoria nel Derby. "atteggiamento vincente o letteralmente «the winning attitude»: in inglese perché è Gerry Cardinale, nuovo patron americano del Milan, a parlare. E perché il suo Milan vuole riconquistare una dimensione internazionale, globale. Brand, appeal, show business: termini del vocabolario universale su cui il club vuole costruire nuovi successi. Prima però i risultati sportivi: domani il debutto in Champions a Salisburgo, a cui Cardinale assisterà dalla tv. Sabato invece era a San Siro per celebrare la vittoria in rimonta nel derby: sotto di un gol la squadra non si è disunita, si è ...

