Milan, Capello esalta Leao: “Da solo vale prezzo del biglietto” (Di lunedì 5 settembre 2022) “Vedere giocare Leao vale il prezzo del biglietto, il secondo gol è incredibile”. Queste le parole di Fabio Capello pronunciate nel corso di Sky Calcio Club, facendo riferimento alla prestazione dell’attaccante portoghese del Milan nel recente derby contro l’Inter, vinto dai rossoneri per 3-2. L’ex tecnico ha esaltato le caratteristiche fisiche ed atletiche dell’ex Lille, ma sottolineando che quello che gli manca, secondo lui, è la continuità: “Sembra quasi che non faccia fatica e che gli avversari stiano fermi. Può diventare uno dei più forti al mondo, ma queste qualità le deve mettere in campo sempre, non solo quando lo decide lui. Deve essere più determinato, anche nel rincorrere l’avversario”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) “Vedere giocareildel, il secondo gol è incredibile”. Queste le parole di Fabiopronunciate nel corso di Sky Calcio Club, facendo riferimento alla prestazione dell’attaccante portoghese delnel recente derby contro l’Inter, vinto dai rossoneri per 3-2. L’ex tecnico hato le caratteristiche fisiche ed atletiche dell’ex Lille, ma sottolineando che quello che gli manca, secondo lui, è la continuità: “Sembra quasi che non faccia fatica e che gli avversari stiano fermi. Può diventare uno dei più forti al mondo, ma queste qualità le deve mettere in campo sempre, nonquando lo decide lui. Deve essere più determinato, anche nel rincorrere l’avversario”. SportFace.

