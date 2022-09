napolista : «Mike Bongiorno provava personalmente ogni prodotto, prima di sponsorizzarlo, lo poneva come condizione» Aldo Gras… - Philippe_Echez : RT @tbarnaud: #SondageGassman100 2ème avec 107v sur 502 : NOUS NOUS SOMMES TANT AIMÉS 1974 d'Ettore Scola Nino Manfredi Stefania Sandre… - passeggiarsi : @Clenbuterolo Tra i pali abbiamo la salma di mike bongiorno ma ho il terrore che con onana si ripeta la storia di q… - SoniaOranges : A pranzo da Mike Bongiorno tra aneddoti, grappa e prosciutti - LaLangelliere : RT @tbarnaud: #SondageGassman100 2ème avec 107v sur 502 : NOUS NOUS SOMMES TANT AIMÉS 1974 d'Ettore Scola Nino Manfredi Stefania Sandre… -

Corriere della Sera

Nell’ottobre del 2004 mi trovavo a Stresa per un convegno sulla televisione. Tra i relatori c’era anche Mike Bongiorno. È una di quelle occasioni in cui le parole cadono nel vuoto, anche se dici cose ...Mike Bongiorno, tra i volti più popolari della televisione italiana, vede partecipare come concorrente in una sua trasmissione nientemeno che Vittorio Pozzo: il glorioso Commissario Unico della Nazion ...