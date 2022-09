Mihajlovic a rischio esonero dopo il pareggio con lo Spezia? Lui assicura | “Non mi fascio la testa” Ecco i nomi dei 3 possibili sostituti

(Di lunedì 5 settembre 2022) Il risultato della partita contro lonon è stato l’argomento più discusso durante la conferenza stampa di Sinisa. Ilper 2-2 contro i liguri è valso il terzo punto in cinque partite al Bologna e l’allenatore deve affrontare il clima di sfiducia che si sta creando. Le conseguenze potrebbero essere pesanti: “Quando non ci sono risultati può succedere anche un, ma non milaprima di rompermela”, spiega, che r“con la società non è successo niente”. Poi aggiunge: “Io ho la coscienza pulita, se la società vorrà dirmi qualcosa sono a disposizione”. Fino a quel momento, ha aggiunto l’allenatore degli emiliani, andrà avanti per la sua strada. Secondoil suo Bologna ...

fattoquotidiano : Mihajlovic a rischio esonero dopo il pareggio con lo Spezia? Lui assicura: “Non mi fascio la testa”. Ecco i nomi de… - CalcioWeb : L'inizio di stagione del #Bologna non è stato all'altezza: le prime voci sull'esonero di #Mihajlovic - STnews365 : Situazione difficile in casa Bologna con #Mihajlovic a rischio esonero. L'allenatore ha sempre sostenuto che vuol… - MomentiCalcio : Bologna, Mihajlovic a rischio esonero, i possibili sostituti - Pall_Gonfiato : #Mihajlovic a rischio esonero -

L’inizio di stagione in casa Bologna non è stato positivo. Il club rossoblu non è ancora riuscito a conquistare la prima vittoria in campionato. La squadra ha conquistato appena tre punti in cinque pa ...Dopo il pareggio con lo spezia, continua il momento difficile in casa Bologna. Ha raccolto appena tre punti in cinque giornate e zero vittorie ...