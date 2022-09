cmdotcom : #Mihajlovic a rischio esonero: 4 nomi in lizza per il #Bologna - Fantacalcio : Bologna, Mihajlovic a rischio esonero: i possibili sostituti - Pierre8244309 : Aggiornamento #nientepanettone #SerieA Con la vittoria di oggi, per ora esce Cioffi dal giro. Mentre entra Mihajlo… - TuttoMercatoWeb : Bologna, domani confronto tra la dirigenza e Mihajlovic: panchina a rischio? - MilanWorldForum : Bologna: Mihajlovic a rischio esonero. Le news QUI -) -

Sinisaboccia il primo tempo del Bologna dopo il 2 - 2 sul campo dello Spezia. "Il mio stato d'... Sulle voci che vogliono la sua panchina a. "Per adesso non ho nessun sentore. Non mi ...Sinisaboccia il primo tempo del Bologna dopo il 2 - 2 sul campo dello Spezia. "Il mio stato d'... Sulle voci che vogliono la sua panchina a. "Per adesso non ho nessun sentore. Non mi ...Prime giornate di campionato che possono generare già i primi verdetti: panchina a rischio ed esonero in Serie A che appare vicinissimo ...Proseguire solo per imbarazzo o addirittura pietà davvero sarebbe la cosa giusta e rispettosa per l'allenatore