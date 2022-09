Michelle Hunziker con Sole, davanti al dipinto di Maria Maddalena la figlia nota una somiglianza incredibile (Di lunedì 5 settembre 2022) Una giornata all’insegna della cultura, ma anche delle risate e della spensieratezza, per Michelle Hunziker. La conduttrice e showgirl, infatti, ha passato qualche ora al museo insieme a Sole, la più grande delle due figlie avute da Tomaso Trussardi. Michelle Hunziker, Sole e Maria Maddalena Come testimoniato da due storie pubblicate su Instagram da Michelle Hunziker, l’attenzione di Sole, che a ottobre compirà nove anni, si è focalizzata su un dipinto che raffigura Maria Maddalena. La piccola, infatti, ha iniziato a soffermarsi sul volto nel dipinto, scoprendo una certa somiglianza tra Maria ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 5 settembre 2022) Una giornata all’insegna della cultura, ma anche delle risate e della spensieratezza, per. La conduttrice e showgirl, infatti, ha passato qualche ora al museo insieme a, la più grande delle due figlie avute da Tomaso Trussardi.Come testimoniato da due storie pubblicate su Instagram da, l’attenzione di, che a ottobre compirà nove anni, si è focalizzata su unche raffigura. La piccola, infatti, ha iniziato a soffermarsi sul volto nel, scoprendo una certatra...

