“Mi dispiace tantissimo”. Sangiovanni, problemi di salute delicati: come sta. Salta il concerto (Di lunedì 5 settembre 2022) Sangiovanni, problemi di salute e concerto annullato. C’è grande preoccupazione per il cantante ex allievo di Amici. Il 19enne ha avuto un malore prima del concerto di ieri, domenica 4 settembre, a Cremona. L’evento è stato così annullato e rimandato a stasera. In tanti, però, avevano acquistato il biglietto e non potranno essere presenti alla nuova data così hanno scatenato un vero putiferio sui social. problemi di salute per Sangiovanni che oltre a conquistare il pubblico con la sua musica ha catturato l’interesse per la sua relazione con Giulia Stabile. Dopo alcune voci di crisi il cantante ha spiegato: “Giulia mi dà tanto, mi fa stare bene, mi vuole molto bene: è bello essere voluti bene ed è bello anche ricambiare il bene quando te ne vogliono ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 settembre 2022)diannullato. C’è grande preoccupazione per il cantante ex allievo di Amici. Il 19enne ha avuto un malore prima deldi ieri, domenica 4 settembre, a Cremona. L’evento è stato così annullato e rimandato a stasera. In tanti, però, avevano acquistato il biglietto e non potranno essere presenti alla nuova data così hanno scatenato un vero putiferio sui social.diperche oltre a conquistare il pubblico con la sua musica ha catturato l’interesse per la sua relazione con Giulia Stabile. Dopo alcune voci di crisi il cantante ha spiegato: “Giulia mi dà tanto, mi fa stare bene, mi vuole molto bene: è bello essere voluti bene ed è bello anche ricambiare il bene quando te ne vogliono ...

Il messaggio di Sangiovanni: "Mi dispiace per quanto accaduto" CremonaOggi Il messaggio di Sangiovanni: “Mi dispiace tantissimo per quello che è successo ieri sera”: con queste parole, in un video inviato a CremonaOggi, Sangiovanni si scusa con i propri fans per il concerto ... Sangiovanni, live rinviato: “Fitte allo stomaco da un anno e mezzo”. Video L’ultimo concerto del tour estivo a Cremona slitta di un giorno, da ieri a oggi: “Ho trascurato i dolori per il lavoro” ... “Mi dispiace tantissimo per quello che è successo ieri sera”: con queste parole, in un video inviato a CremonaOggi, Sangiovanni si scusa con i propri fans per il concerto ...L’ultimo concerto del tour estivo a Cremona slitta di un giorno, da ieri a oggi: “Ho trascurato i dolori per il lavoro” ...