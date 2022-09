Meghan Markle in rosso, come la passione che mette nelle cause le stanno a cuore (Di lunedì 5 settembre 2022) La duchessa del Sussex torna nel Regno Unito per parlare di gender equality al vertice One Young World e lo fa con un look tinta unita elegante e deciso. Non è la prima volta che Meghan sceglie questo colore: certo che di scarlatto vestita è difficile non essere notati. Un modo per dare visibilità alle proprie istanze, pubbliche o private che siano Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 settembre 2022) La duchessa del Sussex torna nel Regno Unito per parlare di gender equality al vertice One Young World e lo fa con un look tinta unita elegante e deciso. Non è la prima volta chesceglie questo colore: certo che di scarlatto vestita è difficile non essere notati. Un modo per dare visibilità alle proprie istanze, pubbliche o private che siano

vogue_italia : “Nessuno sapeva come gestirli”: Meghan Markle e Mariah Carrey hanno molto di più in comune di quel si pensi ? - CrystalCardona3 : RT @vogue_italia: Meghan Markle è stata fotografata a New York e il suo stile era impeccabile (merito dei cappottini ??) Ecco le foto e i d… - kopp_co : #Lunedi Il principe Harry, Meghan Markle è arrivata al vertice di #OneYoungWorld a #Manchester il romanzo Thriller… - VanityFairIt : Il duca di Sussex soggiorna con la moglie Meghan Markle a Frogmore Cottage, ad 800 metri di distanza da Adelaide Co… - miaotze : Ma parliamo un po’ di Meghan Markle che è da due minuti che non lo facciamo. -