Max Verstappen cannibale anche in Olanda | Mondiale indirizzato

Eurosport_IT : LA FERRARI DI SAINZ DAVANTI A TUTTI! ?? Lo spagnolo chiude al 2° posto ma grazie alla penalità inflitta a Max Ver… - SkySportF1 : ?? SPA-VENTOSO MAX VERSTAPPEN ? ? La rimonta più veloce nella storia della F1 I risultati ? - frisco1340 : @Catarro77 @SkySportF1 Max difficilmente esce fuori pista perchè non deve essere sempre al limite a differenza di C… - Eurosport_IT : Che numeri Max! ???? #Formula1 | #F1 | #Verstappen - FormulaPassion : #F1 | Nello scambio di battute al termine del Gran Premio d'Olanda, Max Verstappen ha sottolineato che la corsa è s… -

e la Red Bull sono troppo per tutti. Questo ormai è un dato di fatto. In una giornata che ha visto sul podio tre ventiquattrenni,è stato anche aiutato dalla Virtual Safety ...... gomma sparita ai box) ma si concentra sui motivi che non hanno permesso a Charles Leclerc di essere minimamente pericoloso nei confronti di. ' Non siamo soddisfatti, così come non lo ...Il GP d'Olanda 2022 viene vinto da Max Verstappen, alla sua seconda volta consecutiva: ecco le pagelle della gara ...Inaspettato protagonista del GP d’Olanda è stato Yuki Tsunoda che in due giri ha parcheggiato in pista la sua Alpha Tauri e che ha guidato ...