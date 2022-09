Mauro Corona e la Berlinguer beccati così a cena: la foto non lascia più dubbi (Di lunedì 5 settembre 2022) Nel mirino dell’attenzione del web troviamo Bianca Berlinguer e Mauro Corona, i quali sono beccati a cena insieme. La foto, ormai, toglie ogni dubbio. In questi anni abbiamo avuto modo di vedere davanti le telecamere di casa Rai Bianca Berlinguer insieme a Mauro Corona, storico opinionista di CartaBianca programma dedicato all’informazione pubblica e attualità. Nel tempo, inoltre, sono stati anche numerosi gli scontri che hanno visto Bianca Berlinguer e Mauro Corona, i quali sono diventati anche oggetto di discussione sui social e per vari magazine della stampa nazionale… eppure, solo oggi ecco che arriva la verità che nessuno si aspettava. La ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 5 settembre 2022) Nel mirino dell’attenzione del web troviamo Bianca, i quali sonoinsieme. La, ormai, toglie ognio. In questi anni abbiamo avuto modo di vedere davanti le telecamere di casa Rai Biancainsieme a, storico opinionista di CartaBianca programma dedicato all’informazione pubblica e attualità. Nel tempo, inoltre, sono stati anche numerosi gli scontri che hanno visto Bianca, i quali sono diventati anche oggetto di discussione sui social e per vari magazine della stampa nazionale… eppure, solo oggi ecco che arriva la verità che nessuno si aspettava. La ...

ricvangrassen : #eurosportciclismo @Ricvanmagren @gregcapitano10 Aspettiamo un vostro libro scritto a sei mani con Mauro Corona!… - jobwithinternet : RT @jobwithinternet: Tutti i politici e il mainstream spinge all'unisono per andare a votare. Un motivo in più per mandarli nel panico. Dev… - jobwithinternet : Tutti i politici e il mainstream spinge all'unisono per andare a votare. Un motivo in più per mandarli nel panico.… - giampaolorugge1 : @michela3030 @editoreruggeri Legga il libro di Mauro Corona La fine del mondo storto - Alex17_Q : -