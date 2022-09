Matera | “Entroterra Sannio e Irpinia | gravi carenze nel trasporto ferroviario”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Sto registrando le legittime preoccupazioni dei pendolari della ferrovia Valle Caudina “Benevento-Napoli” alla luce delle notizie secondo le quali la tratta non sarà riattivata prima di un anno e mezzo”. Così Domenico, candidato di Fratelli d’Italia al Senato della Repubblica nel listino proporzionale Collegio Campania 2 che racchiude le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, nel lungo viaggio attraverso i Centri del. “La tratta – prosegue il candidato – era utilizzata da centinaia di pendolari di tutta la Valle che, ogni giorno, si servivano di essa per raggiungere Napoli o Benevento. Pendolari e lavoratori che hanno dovuto ripiegare sulle soluzioni su gomma, certo non confortevoli considerando l’intasamento della Statale Appia. Chiediamo ad Eav di indicarci tempi certi per il ripristino dei ...