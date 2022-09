Maria De Filippi gela su Ilary Blasi e Totti: il commento inaspettato (Di lunedì 5 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una dichiarazione della conduttrice televisiva Maria De Filippi, rilasciata durante una intervista, ha sorpreso e spiazzato tutti. Ecco che cosa ha detto. Regina indiscussa delle reti Mediaset è Maria De Filippi, nota conduttrice televisiva che porta avanti da tempo diversi format molto seguiti dal pubblico. Uno fra tutti Amici, talent show che ricomincerà presto con Leggi su youmovies (Di lunedì 5 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una dichiarazione della conduttrice televisivaDe, rilasciata durante una intervista, ha sorpreso e spiazzato tutti. Ecco che cosa ha detto. Regina indiscussa delle reti Mediaset èDe, nota conduttrice televisiva che porta avanti da tempo diversi format molto seguiti dal pubblico. Uno fra tutti Amici, talent show che ricomincerà presto con

infoitcultura : Incredibile ritorno ad Amici 22: Maria De Filippi spiazza tutti - R34D7T0RUN : no raga ma ieri quando lou si è seduto sembrava maria de filippi a uomini e donne - kakashi81hatake : @ZelenskyyUa @vonderleyen hai rotto el caxxo, sei più presente di Maria de filippi in tv - figliadellarai : RT @pakywood: Avete notato che anno dopo anno Maria De Filippi si sta trasformando sempre di più nella direttrice di Paso Adelante, Carmen… - francymilan22 : RT @Ziafrancy86: 'è in palestra!..' Un tuffo al cuore - Poesia ermetica by Maria de Filippi -