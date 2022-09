Margaret Court: “Io ostracizzata dal mondo del tennis. Ammiro Serena, ma non ha vinto slam da mamma” (Di lunedì 5 settembre 2022) Margaret Court – detentrice del record di tornei dello slam con 24 titoli – e alla quale Serena si è solo riuscita ad avvicinare con i suoi 23, da tempo fa notizia perlopiù per le sue dichiarazioni forti su varie tematiche sociali e non. E l’ultima intervista al Telegraph ne è l’ennesima testimonianza: “È molto triste che molta stampa e televisione oggi, in particolare nel tennis, non vogliano menzionare il mio nome. E se lo fanno è solo perché devono, perché detengo ancora così tanti record. Nel 2020, dovevo venire a Wimbledon per il 50esimo anniversario del Grande slam. Ma poi è arrivato il Covid. Gli Open di Francia non mi hanno invitato, gli US Open non mi hanno invitato. Rod Laver ha vinto lo slam e io sarei stata premiata allo stesso modo, ma ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022)– detentrice del record di tornei dellocon 24 titoli – e alla qualesi è solo riuscita ad avvicinare con i suoi 23, da tempo fa notizia perlopiù per le sue dichiarazioni forti su varie tematiche sociali e non. E l’ultima intervista al Telegraph ne è l’ennesima testimonianza: “È molto triste che molta stampa e televisione oggi, in particolare nel, non vogliano menzionare il mio nome. E se lo fanno è solo perché devono, perché detengo ancora così tanti record. Nel 2020, dovevo venire a Wimbledon per il 50esimo anniversario del Grande. Ma poi è arrivato il Covid. Gli Open di Francia non mi hanno invitato, gli US Open non mi hanno invitato. Rod Laver haloe io sarei stata premiata allo stesso modo, ma ...

