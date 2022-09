Mara Venier vittima di violenza, il racconto shock: “Ho avuto un compagno violento. Ha cercato di uccidermi” (Di lunedì 5 settembre 2022) In una lunga intervista al Corriere della sera, Mara Venier ha confessato un tragico momento del passato. La conduttrice racconta di una relazione con un partner violento, che avrebbe tentato di toglierle la vita. Mara Venier: “la prima puntata di Domenica In sarà sulla violenza contro le donne” Sta per ricominciare Domenica in. A condurla sarà ancora una volta Mara Venier, che arriva così alla 14esima edizione di fila. Forte dei suoi trent’anni al timone del programma, la showgirl ha parlato della sua visione del programma. Quindi ha spiegato di essersi “Liberata dall’ossessione degli ascolti” e di sentirsi finalmente nella posizione di poter dare spazio ai temi che le stanno più a cuore, non sempre facili da affrontare. “Già la scorsa stagione ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 settembre 2022) In una lunga intervista al Corriere della sera,ha confessato un tragico momento del passato. La conduttrice racconta di una relazione con un partner, che avrebbe tentato di toglierle la vita.: “la prima puntata di Domenica In sarà sullacontro le donne” Sta per ricominciare Domenica in. A condurla sarà ancora una volta, che arriva così alla 14esima edizione di fila. Forte dei suoi trent’anni al timone del programma, la showgirl ha parlato della sua visione del programma. Quindi ha spiegato di essersi “Liberata dall’ossessione degli ascolti” e di sentirsi finalmente nella posizione di poter dare spazio ai temi che le stanno più a cuore, non sempre facili da affrontare. “Già la scorsa stagione ...

