Mani sul volto e testa bassa: la reazione di Giorgia Meloni mentre Salvini critica le sanzioni alla Russia (Di lunedì 5 settembre 2022) Lo specchio del futuro e futuribile, secondo i sondaggi, governo di centrodestra mostra già i primi segni di incrinatura. Da giorni, infatti, Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno palesato all'elettorato (e, di conseguenza, al Paese) una visione distopica su un tema fondamentale per la politica estera dell'Italia: le sanzioni contro la Russia decise e approvate, nel corso dei mesi precedenti, dall'Unione Europea nei confronti di Mosca come reazione all'invasione e alla guerra contro l'Ucraina. Differenti vedute che si sono palesate, con un'immagine simbolo di questa campagna elettorale, sul palco di Cernobbio nel corso del tradizionale appuntamento del Forum Ambrosetti.

