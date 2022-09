Manchester United, terza panchina per Casemiro (Di lunedì 5 settembre 2022) terza panchina consecutiva per Casemiro dal suo arrivo al Manchester United: per Ten Hag serve un periodo di adattamento Nella vittoria di ieri del Manchester United contro l’Arsenal, Casemiro era seduto in panchina a guardare i suoi compagni. Si tratta della terza consecutiva per l’ex Real Madrid, ma, intervenuto sulla vicenda, Erik Ten Hag ha spiegato che il brasiliano ha bisogno di un periodo di adattamento. TEN HAG – «Casemiro è nuovo nella nostra rosa, deve ancora adattarsi. Deve abituarsi al mio modo di giocare. E Scott McTominay sta giocando davvero molto bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022)consecutiva perdal suo arrivo al: per Ten Hag serve un periodo di adattamento Nella vittoria di ieri delcontro l’Arsenal,era seduto ina guardare i suoi compagni. Si tratta dellaconsecutiva per l’ex Real Madrid, ma, intervenuto sulla vicenda, Erik Ten Hag ha spiegato che il brasiliano ha bisogno di un periodo di adattamento. TEN HAG – «è nuovo nella nostra rosa, deve ancora adattarsi. Deve abituarsi al mio modo di giocare. E Scott McTominay sta giocando davvero molto bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

