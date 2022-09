Maltempo: Coldiretti, non solo danni. E’ boom di funghi porcini dal Veneto alla Campania (Di lunedì 5 settembre 2022) Non solo danni, con il Maltempo scatta la corsa a porcini, finferli, trombette, chiodini nei boschi italiani dove le ultime piogge hanno creato le condizioni favorevoli alla crescita dei funghi, da Nord a Sud a macchia di leopardo, con le raccolte che in alcuni casi arrivano ad aumentare di un +50% rispetto l’anno scorso. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti sull’inizio delle attivita’ di ricerca lungo la Penisola dove e’ arrivato il Maltempo con l’allerta meteo in 9 regioni dopo un lungo periodo di caldo e siccita’. Grazie alle piogge intervallate dal sole e caldo nei boschi d’Italia la stagione dei funghi sta iniziando a correre, pur con differenze fra regione e regione a causa delle siccita’ estiva, degli ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 settembre 2022) Non, con ilscatta la corsa a, finferli, trombette, chiodini nei boschi italiani dove le ultime piogge hanno creato le condizioni favorevolicrescita dei, da Nord a Sud a macchia di leopardo, con le raccolte che in alcuni casi arrivano ad aumentare di un +50% rispetto l’anno scorso. E’ quanto emerge dal monitoraggio disull’inizio delle attivita’ di ricerca lungo la Penisola dove e’ arrivato ilcon l’allerta meteo in 9 regioni dopo un lungo periodo di caldo e siccita’. Grazie alle piogge intervte dal sole e caldo nei boschi d’Italia la stagione deista iniziando a correre, pur con differenze fra regione e regione a causa delle siccita’ estiva, degli ...

TV7Benevento : MALTEMPO: COLDIRETTI, NON SOLO DANNI, E’ BOOM PORCINI +50% - - ptvtelenostra : MALTEMPO: COLDIRETTI, NON SOLO DANNI, E’ BOOM PORCINI +50% - - anteprima24 : ** #Maltempo, #Coldiretti: 'Non solo danni, è boom #Porcini' ** - GiannettiMarco : RT @romait_it: Maltempo, non solo danni: è boom dei #Funghi porcini, +50% rispetto l'anno sorso - - romait_it : Maltempo, non solo danni: è boom dei #Funghi porcini, +50% rispetto l'anno sorso - -

Maltempo, Coldiretti: non solo danni, è boom (+50%) di porcini Agenzia askanews Funghi, scatta la corsa ai Porcini: le piogge hanno fatto aumentare le raccolte del 50% La pioggia ha fatto scattare la corsa a Porcini, Finferli, Trombette e Chiodini: i boschi italiani brulicano di funghi. Maltempo: Coldiretti, non solo danni. E’ boom di funghi porcini dal Veneto alla Campania Non solo danni, con il maltempo scatta la corsa a porcini, finferli, trombette, chiodini nei boschi italiani dove le ultime piogge hanno creato le condizioni favorevoli alla crescita dei funghi, da No ... La pioggia ha fatto scattare la corsa a Porcini, Finferli, Trombette e Chiodini: i boschi italiani brulicano di funghi.Non solo danni, con il maltempo scatta la corsa a porcini, finferli, trombette, chiodini nei boschi italiani dove le ultime piogge hanno creato le condizioni favorevoli alla crescita dei funghi, da No ...