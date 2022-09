"Mai più gas": sanzioni, Putin sgancia la prima atomica sull'Europa (Di lunedì 5 settembre 2022) La Russia tornerà a rifornire l'Europa del suo gas solo se verranno tolte le sanzioni decise contro Mosca come "deterrente" per la guerra in Ucraina. Altrimenti, i problemi con le forniture attraverso il Nord Stream continueranno. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta Interfax. A Peskov, riporta l'agenzia russa, è stato chiesto se sia possibile affermare che la questione del pompaggio del gas attraverso Nord Stream dipenda completamente dalle sanzioni e che le forniture riprenderanno solo se queste saranno rimosse o attenuate: "Certamente - ha risposto -, sono proprio le sanzioni che impediscono la manutenzione delle unità". Tra le misure allo studio della Commissione Europea per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia vi è anche il price cap al gas russo, ha confermato nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) La Russia tornerà a rifornire l'del suo gas solo se verranno tolte ledecise contro Mosca come "deterrente" per la guerra in Ucraina. Altrimenti, i problemi con le forniture attraverso il Nord Stream continueranno. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta Interfax. A Peskov, riporta l'agenzia russa, è stato chiesto se sia possibile affermare che la questione del pompaggio del gas attraverso Nord Stream dipenda completamente dallee che le forniture riprenderanno solo se queste saranno rimosse o attenuate: "Certamente - ha risposto -, sono proprio leche impediscono la manutenzione delle unità". Tra le misure allo studio della Commissione Europea per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia vi è anche il price cap al gas russo, ha confermato nel ...

