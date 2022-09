M5S, Villani: “Onoriamo la memoria di Vassallo con il nostro impegno nelle istituzioni” (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Sono trascorsi dodici anni da quanto un sistema criminale e corrotto ha messo fine alla vita di chi ha osato contrastarlo. Il delitto del sindaco di Pollica Angelo Vassallo grida ancora vendetta. E’ dovere di chi, come noi, rappresenta i cittadini, ricordare le battaglie di Vassallo attraverso il nostro quotidiano impegno nelle istituzioni. La memoria di Angelo Vassallo va onorata mettendo al centro della nostra opera l’interesse della collettività e l’amore per la nostra terra, impegnandoci ogni giorno per migliorare la qualità della vita di tutti e avendo il coraggio di scelte compiute con onestà e trasparenza”. A dirlo è la deputata e candidata nel collegio uninominale dell’Agro per il Movimento 5 Stelle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Sono trascorsi dodici anni da quanto un sistema criminale e corrotto ha messo fine alla vita di chi ha osato contrastarlo. Il delitto del sindaco di Pollica Angelogrida ancora vendetta. E’ dovere di chi, come noi, rappresenta i cittadini, ricordare le battaglie diattraverso ilquotidiano. Ladi Angelova onorata mettendo al centro della nostra opera l’interesse della collettività e l’amore per la nostra terra, impegnandoci ogni giorno per migliorare la qualità della vita di tutti e avendo il coraggio di scelte compiute con onestà e trasparenza”. A dirlo è la deputata e candidata nel collegio uninominale dell’Agro per il Movimento 5 Stelle ...

