Lutto per Emma Marrone, scompare il papà Rosario (Di lunedì 5 settembre 2022) Il papà di Emma Marrone è scomparso all’improvviso all’età di 66 anni. Le voci che hanno iniziato a circolare sui social hanno trovato conferma in un comunicato del comune di Aradeo, il paese dove risiede la famiglia Marrone, e in uno struggente post della cantante salentina. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 5 settembre 2022) Ildiè scomparso all’improvviso all’età di 66 anni. Le voci che hanno iniziato a circolare sui social hanno trovato conferma in un comunicato del comune di Aradeo, il paese dove risiede la famiglia, e in uno struggente post della cantante salentina. L'articolo proviene da DireDonna.

