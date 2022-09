Lutto per Emma Marrone: morto il padre Rosario (Di lunedì 5 settembre 2022) La notizia del decesso del 66enne è stata data dal Comune dove la famiglia Marrone abita. Poche ore dopo è arrivato il doloroso messaggio di addio di Emma Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 settembre 2022) La notizia del decesso del 66enne è stata data dal Comune dove la famigliaabita. Poche ore dopo è arrivato il doloroso messaggio di addio di

fanpage : Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? - fanpage : Grave lutto per Emma Marrone, è morto il papà a soli 66 anni. Il commovente addio della cantante - mariagrimaldim : RT @FQMagazineit: Emma Marrone in lutto, è morto il papà Rosario: “Fai buon viaggio. Ti amo e ti amerò per sempre” - flamanc24 : RT @FQMagazineit: Emma Marrone in lutto, è morto il papà Rosario: “Fai buon viaggio. Ti amo e ti amerò per sempre” - ManuR__03 : RT @fanpage: Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? -