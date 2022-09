Lutto per Emma Marrone: morto il padre Rosario, aveva 66 anni Oggi ad Aradeo i funerali (Di lunedì 5 settembre 2022) Dal profilo del Comune di Aradeo: È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario Oggi ad Aradeo i funerali L'articolo Lutto per Emma Marrone: morto il padre Rosario, aveva 66 anni <small class="subtitle">Oggi ad ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 5 settembre 2022) Dal profilo del Comune di: È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro. Ricordiamoper il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. CiaoadL'articoloperil66 ad ...

