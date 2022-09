Lutto per Emma Marrone: è morto il papà Rosario. Il messaggio della cantante: “Ti amerò per sempre” (Di lunedì 5 settembre 2022) Lutto per la cantante Emma Marrone: è morto il papà Rosario Terribile Lutto per la cantante Emma Marrone: il papà Rosario, infatti, è improvvisamente morto all’età di 66 anni. A dare la notizia è stato il comune di Aradeo, in provincia di Lecce, in Puglia, con un post sui social: “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 settembre 2022)per la: èilTerribileper la: il, infatti, è improvvisamenteall’età di 66 anni. A dare la notizia è stato il comune di Aradeo, in provincia di Lecce, in Puglia, con un post sui social: “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro. Ricordiamoper il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo ...

fanpage : Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? - fanpage : Grave lutto per Emma Marrone, è morto il papà a soli 66 anni. Il commovente addio della cantante - Agenzia_Ansa : Lutto per Emma Marrone. 'Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca', scrive la cantante su… - AnsaPuglia : Lutto per Emma Marrone, è morto il papà. Chitarrista, 66 anni, ha avvicinato la figlia alla musica #ANSA - carlstittoni : RT @fanpage: Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? -