Lutto per Emma Marrone | è morto il papà Rosario | aveva 66 anni

"Buon viaggio papà", con un post commovente Emma Marrone ha dato l'addio al padre Rosario, scomparso all'improvviso all'età di 66 anni nella serata di ieri. "Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca", ha scritto la cantante in un post, accompagnato da una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

