Lupi (Noi moderati): 'Il ricatto di Mosca dimostra che le sanzioni funzionano'. Lo dica all'alleato Salvini (Di lunedì 5 settembre 2022) Lo devono dire al loro alleato Salvini e agli altri. Mica a noi. E ha detto Maurizio Lupi: "Ormai tra Russia e Unione Europea è un braccio di ferro, dopo le dichiarazioni del portavoce del C remlino ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 settembre 2022) Lo devono dire al loroe agli altri. Mica a noi. E ha detto Maurizio: "Ormai tra Russia e Unione Europea è un braccio di ferro, dopo le dichiarazioni del portavoce del C remlino ...

