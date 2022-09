Lulù Selassié si espone contro razzismo, bodyshaming e bullismo (Video) (Di lunedì 5 settembre 2022) Lulù Selassié si mette in gioco per affrontare insieme allo psicologo Elpidio Cecere temi importanti: razzismo, bodyshaming e bullismo Questo pomeriggio Lulù Selassié ha organizzato una diretta con il dottore Elpidio Cecere, psicolo e psicoterapeuta per affrontare insieme delle tematiche importanti: razzismo, bodyshaming e bullismo. Si parla della sensibilità della princess che è stata evidenziata durante il suo periodo di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 6. Il dottore le chiede se si circonda di persone sensibili: “Cerco sempre di avere a che fare con persone sensibili e comprensive” dice Lulù al dottore durante la diretta, mettendo al primo posto le sue sorelle Clarissa e Jessica e la ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 settembre 2022)si mette in gioco per affrontare insieme allo psicologo Elpidio Cecere temi importanti:Questo pomeriggioha organizzato una diretta con il dottore Elpidio Cecere, psicolo e psicoterapeuta per affrontare insieme delle tematiche importanti:. Si parla della sensibilità della princess che è stata evidenziata durante il suo periodo di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 6. Il dottore le chiede se si circonda di persone sensibili: “Cerco sempre di avere a che fare con persone sensibili e comprensive” diceal dottore durante la diretta, mettendo al primo posto le sue sorelle Clarissa e Jessica e la ...

