Lukaku torna in Belgio per controlli alla coscia Obiettivo | tornare dopo la sosta

Romelu Lukaku torna in Belgio per stabilire il percorso di riabilitazione da seguire. Altri controlli medici alla coscia per l'attaccante dell'Inter, che starà quindi lontano per qualche tempo da Appiano Gentile e dai suoi compagni di squadra. Sarà seguito anche dal medico della sua nazionale: la decisione di allontanarsi dall'Italia per andare nella sua terra natale è stata presa insieme al team medico dell'Inter. Non sono ancora noti con esattezza i tempi del recupero. L'obiettivo è tornare per la partita con la Roma, che si terrà dopo la prima sosta di campionato, il prossimo 1 ottobre. Lukaku è fermo già da una settimana per una distrazione ai flessori della coscia sinistra.

